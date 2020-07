Tornano a salire i positivi in Valle d’Aosta, dieci nuovi casi

Coronavirus - Da giorni la regione era Covid-free

Coronavirus – Per giorni non aveva registrato nessun nuovo caso, poi all’improvviso ne sono stati trovati dieci.

Tra ieri e oggi in Valle d’Aosta sono stati registrati dieci nuovi positivi al Coronavirus. A darne notizia è la stessa regione.

Per sette dei contagiati si tratta di un focolaio emerso dai controlli sui lavoratori stagionali in un alpeggio nel comune di Nus, durante i quali sono risultati positivi tre membri della famiglia titolare dell’azienda agricola e quattro lavoratori stranieri. Altri due positivi sono stati individuati tramite le attività di screening e uno è invece emerso dai controlli in ospedale. Tutti i dieci nuovi positivi si trovano ora in isolamento presso le proprie abitazioni.

Come da prassi, sono ora in corso le operazioni di screening per individuare tutte le persone che potrebbero essere venute a contatto con i contagiati.

Attualmente, i positivi presenti in Valle d’Aosta sono 11, di cui 2 ricoverati all’ospedale Parini di Aosta.

28 luglio, 2020