Transgender a 13 anni, ok dalla procura al cambio di nome e sesso

Ravenna - I genitori di un giovane chiedono al giudice di poter correggere l'anagrafe, ma assicurano: "Operazione chirurgica non prima dei 18 anni"

Ravenna – Transgender a 13 anni, i genitori chiedono al tribunale di cambiare il nome e l’autorizzazione all’intervento per il cambio di sesso.

Succede a Ravenna, dove un ragazzo ha espresso ai suoi genitori il desiderio di cambiare identità sessuale da uomo a donna. “Ci siamo accorti che nostro figlio dimostrava sensibilità e atteggiamenti da bambina intorno a 3 o 4 anni – ha spiegato la madre del giovane a Repubblica -. Inizialmente non capivamo, poi con il tempo la verità è emersa in maniera sempre più nitida”.

La donna assicura che “non ci sarà nessun intervento chirurgico prima dei 18 anni, deciderà lei, quindi non autorizzo nessuno a pensare che io voglia fare una sorta di esperimento”.

Però l’urgenza di cambiare il nome all’anagrafe c’è, magari prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, e per questo i genitori del giovane si sono rivolti al tribunale. La procura, come riporta Repubblica, ha espresso parere favorevole sia per il cambio del nome che per il nulla osta all’intervento chirurgico. Ora si attende la pronuncia del giudice.

16 luglio, 2020