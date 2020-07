“Trasversale, dopo mezzo secolo ancora aspettiamo gli ultimi 20 km…”

Anche tu redattore - Enzo Renato Napoli ricorda un articolo dell'Unità del 1966 che già considerava urgente la realizzazione dell'opera

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Il peso politico, la caratura della nostra provincia sta tutta nella vicenda della mai terminata superstrada Orte-Viterbo-Civitavecchia e tal fine, allego un raro e per certi versi eccezionale documento storico, che ci riporta agli albori di tale progetto, apparso per la prima volta sull’Unità del 24 giugno 1966 nel quale si parla della realizzazione della “strada dei due mari” Civitavecchia-Ancona detta anche la “strada dell’acciaio”. Correva l’anno 1966 vale a dire 54 anni fa.

Il presidente del consorzio autonomo del porto di Civitavecchia all’epoca Alberto Albicini affermava: “La superstrada dei due mari potrà essere la via per far uscire dall’isolamento intere città e regioni dell’Italia centrale un discorso che interessa il Lazio, l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo”.

Dopo 54 anni le regioni Abruzzo, Marche e Umbria hanno fatto molto, moltissimo, noi, la Regione Lazio, la provincia di Viterbo, il comune di Viterbo e tutti i politici che devono le loro non sempre meritate fortune agli elettori viterbesi, non siamo riusciti a completare il brevissimo tratto che collega Orte a Civitavecchia, dopo mezzo secolo siamo ancora fermi alle porte di Monteromano e nessuno, dico nessuno, è in grado di dirci se e quando il restante tratto di soli 18-20 km verrà o potrà esse ultimato.

Dopo decenni di progetti, controprogetti, ricorsi, controricorsi, Tar, consiglio di stato, corte di cassazione, corte europea attendiamo ora il ricorso alle nazioni unite, il tutto per soli 20 km di superstrada.

Fortunatamente dopo duemila anni possiamo ancora usufruite della via tracciata dagli Etruschi e allargata dai Romani altrimenti saremmo stati costretti a passare fratta fratta per andare da Viterbo a Civitavecchia, ma loro avevano re e imperatori autorevoli e illuminati, noi abbiamo amministratori alcuni dei quali ogni mattina chiedono informazioni per raggiungere le sedi dei comuni dove stati eletti, se questo è quello che passa il convento affidiamoci alla madonnina di Civitavecchia e aspettiamo il miracolo che soltanto lei può fare, salvo ricorsi.

Enzo Renato Napoli

30 luglio, 2020