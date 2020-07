Trattamenti sanitari obbligatori, il ministro Speranza verifica le norme

Roma - Per estenderle a casi sospetti di Coronavirus in caso di rifiuto di cure e isolamento

Roma – Trattamenti sanitari obbligatori, il ministro della Salute Roberto Speranza ha dato mandato all’ufficio legislativo di verificare il quadro normativo.

L’obiettivo è studiare una eventuale norma che sia in qualche modo più stringente per la tutela contro il Coronavirus, dopo il caso del focolaio in Veneto, dove si sarebbe propagato perché un sintomatico si è sottoposto a controlli solo quando le sua condizioni di salute sono peggiorate.

La vicenda è stata segnalata in procura a Vicenza. Di ritorno da un viaggio con la febbre, non avrebbe messo in atto le normali norme di sicurezza.

5 luglio, 2020