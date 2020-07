Traversale, il completamento nel decreto Semplificazione

Roma - Il presidente della regione Nicola Zingaretti: "Una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo per il Lazio"

Roma – “Nel decreto approvato questa notte dal governo sulle semplificazioni sono inserite alcune opere di importanza strategica per il Lazio. Si tratta di una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo per la nostra regione. Abbiamo avuto ancora una volta la dimostrazione dell’attenzione dell’esecutivo nei confronti del Lazio, un provvedimento per il quale ringrazio il governo perché permetterà al nostro territorio di fare investimenti, aprire cantieri, creare occupazione e migliorare significativamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini”.

Così in una nota il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti commenta la lista delle opere pubbliche finanziate da commissariare per il Lazio inserite nel decreto approvato questa notte dal governo.

Questo l’elenco delle opere: SS 675 Umbro – Laziale, sistema infrastrutturale di collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte, tratta Monte Romano est – Civitavecchia, completamento collegamento stradale A12 Tarquinia – San Pietro in Palazzi, collegamento autostradale Roma – Latina, collegamento stradale Cisterna – Valmontone e relative opere connesse e strada statale 4 Salaria potenziamento a quattro corsie.

7 luglio, 2020