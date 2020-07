“Tre anni stupendi, ricchi di soddisfazioni e successi sportivi”

Sport - Calcio - Serie C - L'ex direttore generale Diego Foresti saluta la Viterbese a una settimana dalla separazione col club

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La Viterbese e Diego Foresti si sono detti addio venerdì scorso.

Dopo tre stagioni, e una serie di successi sia sul campo che fuori, il direttore generale saluta il gialloblù e i suoi tifosi, con molti dei quali aveva stretto un rapporto speciale.

In molti, tra i supporter gialloblù, hanno apprezzato il lavoro effettuato dall’ex dg tra infrastrutture, rapporti con le istituzioni e programmazione futura. Un’attività che ha contribuito in maniera decisiva a far crescere la Viterbese.

“Amici viterbesi – si legge nella lettera dell’ex dg -, vi scrivo a una settimana di distanza dalla mia uscita. Sono stati tre anni intensi, ricchi di soddisfazioni, di duro lavoro e di importanti successi sportivi, uno su tutti la vittoria della coppa Italia, trofeo di maggior prestigio conquistato in centodieci anni di storia”.

Diego Foresti lascia una città che lo considerava viterbese a tutti gli effetti e uno stadio che era diventato una seconda casa.

“Vi voglio ringraziare per il calore, l’affetto e la stima dimostrata in ogni momento – conclude il dirigente -. In questi tre anni ho stretto bellissimi rapporti di amicizia con tutto l’ambiente, dai collaboratori, ai tifosi e alle istituzioni. Sono rapporti che vanno oltre la sfera lavorativa e che hanno sicuramente arricchito il mio cammino di vita e professionale. Auguro tutto il meglio a questa piazza e spero di vedere questi colori e la sua gente coronare tutti i sogni nel cassetto”.

17 luglio, 2020