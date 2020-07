Coronavirus - Due positivi a Montalto di Castro e uno a Castelnuovo di Porto

Viterbo – Coronavirus, tre nuovi casi e un guarito nell’Alto Lazio.

Ieri la Asl di Viterbo ha registrato due contagi a Montalto di Castro. Si tratta di un cluster familiare. “Le persone con referto di positività – ha comunicato l’azienda sanitaria – sono collegate da un vincolo di parentela. Uno dei due pazienti è ricoverato in una struttura ospedaliera extra Asl, l’altro sta trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio”.

Con l’uomo di Orte, anche lui a casa, salgono a tre i malati nella Tuscia. Il totale, invece, tocca quota 469.

Nessun guarito, fermi a 441. In quarantena ci sono 75 persone, mentre 4mila 33 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 15mila 513 tamponi, 67 dei quali nelle ultime 24 ore.

Un nuovo caso anche nel territorio della Asl Roma 4: si tratta di un uomo di nazionalità bengalese residente a Castelnuovo di Porto e risultato positivo all’esito dei tamponi eseguiti sulla comunità del Bangladesh richiamati al drive-in.

Guarito un paziente a Civitavecchia: è il 751esimo. Gli ancora malati restano sempre sei: due a Civitavecchia e uno a Campagnano, Castelnuovo di Porto, Cerveteri e Fiano Romano. I tamponi fatti dall’inizio dell’emergenza sono 16mila 345.

Nel Reatino resta un solo contagiato. In sorveglianza domiciliare ci sono 55 persone tutte asintomatiche, due in meno rispetto al giorno precedente.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 469 (144 a Viterbo; 325 in provincia)

Attualmente positivi: 3

Guariti: 441

Morti: 25 + 1

In quarantena: 75

Usciti dalla quarantena: 4033

Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti)

Montalto di Castro: 8 casi (6 guariti)

Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

24 luglio, 2020