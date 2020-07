Tre ovuli di eroina negli slip della fidanzata, resta ai domiciliari il 33enne arrestato a Santa Barbara

Tribunale - Viterbo - Al momento del blitz in casa con un cane antidroga, la coppia stava preparando dosi da spacciare

Viterbo – (sil.co.) – Resta ai domiciliari il 33enne con precedenti arrestato il 16 luglio per spaccio di eroina nel quartiere viterbese di Santa Barbara dove i carabinieri sono intervenuti con l’ausilio di un cane antidroga, sorprendendolo mentre stava preparando dosi da spacciare assieme alla compagna.

Ieri mattina il presunto spacciatore è comparso davanti al gip Rita Cialoni in seguito al provvedimento di arresto eseguito giovedì pomeriggio su richiesta della procura della repubblica di Viterbo, per precedenti denunce di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine dell’udienza il magistrato ha confermato la misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari.

Le indagini sono scattate lo scorso mese di maggio, quando l’uomo, difeso dall’avvocato Remigio Sicilia, è stato fermato da una pattuglia del Norm assieme alla fidanzata, mentre la coppia viaggiava sull’utilitaria guidata dal 33enne, all’uscita della superstrada in direzione del capoluogo. La donna, una 25enne incensurata, in quell’occasione nascondeva lei, occultati nelle mutandine, tre ovuli di eroina.

Erano circa le 17,30 di martedì 12 maggio quando i due giovani sono incappati nel posto di blocco sulla Cassia Nord, allo svincolo della Trasversale. “Nel corso della perquisizione – ricordano i militari in una nota – la coppia è stata trovata con tre ovuli di seroina, per un totale di 15 grammi, nascosti negli indumenti intimi della donna, procedendo pure al sequestro di tutto l’occorrente per lo spaccio”.

Le successive indagini hanno poi consentito ai carabinieri di ricostruire numerose cessioni di eroina nei confronti di svariati assuntori, alcuni dei quali venivano a Viterbo appositamente per approvvigionarsi anche dai centri limitrofi. Lo scambio avveniva direttamente in casa della coppia, nel quartiere di Santa Barbara.

Al momento del blitz dei militari e dell’unità cinofila nell’abitazione della coppia per l’esecuzione del provvedimento cautelare, la settimana scorsa, il 33enne, avvalendosi della complicità della compagna con cui sarebbe stato intento a suddividere in dosi lo stupefacente, avrebbe tentato di nascondere tre grammi di eroina cercando di portarla nel bagno.

