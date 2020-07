Tredici migranti positivi al Coronavirus, saranno trasferiti al Celio di Roma

Cronaca - Dopo lo sbarco, sono stati spostati ad Amantea - I cittadini sono scesi in strada per protestare contro il loro arrivo

Condividi la notizia:











Cronaca – Il Viminale ha deciso. Nel pomeriggio i tredici migranti positivi al Covid-19 arrivati lo scorso sabato a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, e successivamente spostati ad Amantea, verranno trasferiti all’ospedale militare Celio di Roma.

I tredici positivi al Coronavirus facevano parte di un gruppo di circa 70 migranti del Bangladesh che, una volta fatti sbarcare, sono stati smistati in varie località della Calabria. Ventiquattro di questi, tra cui i tredici positivi, sono stati mandati ad Amantea, in provincia di Cosenza. Al loro arrivo, però, i cittadini di Amantea sono scesi in strada in segno di protesta, bloccando il traffico sulla statale 18.

La decisione di trasferire ad Amantea i migranti positivi ha suscitato forti polemiche anche all’interno del mondo politico, con la presidente della regione Calabria Jole Santelli che ha chiesto esplicitamente al governo Conte di intervenire per risolvere la situazione. Ora i tredici positivi saranno trasferiti all’ospedale militare Celio di Roma, gli altri migranti rimarranno invece ad Amantea.

Condividi la notizia:











14 luglio, 2020