Terni - Polizia - L'uomo aveva precedenti per stupefacenti e un omicidio commesso a Perugia

Terni – Trovato con l’eroina in casa, arrestato.

Ieri sera, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto antidroga disposti dal questore, anche con l’impiego di unità cinofila specializzata e del Reparto prevenzione crimine, la squadra mobile

ha arrestato un quarantenne tunisino per spaccio di stupefacenti nei pressi di Via Rosselli.

“L’uomo – si legge nella nota della questura – è stato bloccato subito dopo aver spacciato una dose di eroina; dalla perquisizione in casa Enduro del Reparto Cinofili di Nettuno ha trovato altre dosi di eroina e un bilancino di precisione. Il tunisino, con precedenti per stupefacenti ed omicidio commesso a Perugia, è stato arrestato e messo a disposizione del pubblico ministero Barbara Mazzullo”.

Alla stazione ferroviaria nei controlli sui viaggiatori provenienti da Roma, Ancona e Perugia, Enduro ha segnalato un cittadino colombiano transessuale con indosso 8 grammi di marijuana oltre a 1.000 euro in contanti in banconote da 50 e 20 euro.

Lo straniero proveniente da Roma, irregolare sul territorio nazionale, avrebbe detto di essere ospite di un suo connazionale.

“Nel corso della perquisizione domiciliare – si legge nella nota della questura – sono stati trovati altre 6 grammi di marijuana; per questo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti con il sequestro del denaro in

suo possesso. Nella mattinata l’Ufficio Immigrazione lo ha espulso dal territorio nazionale”.

Sempre nei pressi della stazione ferroviaria è stato controllato un cittadino del Marocco, residente ad Acquasparta, con precedenti per stupefacenti. Sottoposto al controllo di Enduro gli sono stati trovati due grammi di marijuana e per tale motivo è scattata la segnalazione alla Prefettura di Terni ai sensi dell’art 75 D.P.R. 309/90.

I servizi antidroga della polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi giorni.

3 luglio, 2020