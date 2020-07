Trovato con tre dosi di cocaina

Civita Castellana - Carabinieri - In manette un 55enne del posto con l'accusa di detenzione di droga finalizzata allo spaccio

Civita Castellana – Trovato con la cocaina, arrestato 55enne.

Il 12 luglio i carabinieri delle stazioni di Fabrica di Roma e Nepi, al termine di un servizio appositamente strutturato per contrastare lo spaccio di cocaina nella zona di Civita Castellana e dopo mirate osservazioni investigative, hanno fermato per un controllo un uomo di 55 anni del luogo, italiano.

“Lo hanno trovato – si legge nella nota dell’Arma – in possesso di 3 dosi di cocaina pronta ad essere spacciata per un peso di 2,20 grammi; successivamente è stata effettuata la perquisizione dell’abitazione dove i carabinieri hanno trovato molto materiale di interesse investigativo e molto materiale utilizzato per il confezionamento della droga”.

Immediatamente l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione di droga finalizzata allo spaccio e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo.

13 luglio, 2020