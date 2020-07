Viterbo - Animali - Nei pressi di Castel D'Asso - Il numero da contattare

Condividi la notizia:











Viterbo – Oggi davanti al cancello della mia abitazione in località Castel d’Asso ho trovato un cucciolotto di segugio maremmano tigrato… Il cane ha la coda mozza. Ho aperto lo sportello della macchina e mi è salito dentro…

Ho fatto un giro per domandare, ma non sono riuscita a trovare il proprietario… Impossibilità a tenerlo nella mia proprietà è stato ospitato da una vicina di casa per qualche giorno… Vi prego di contattarmi al n 3392301173 Assuntina

Condividi la notizia:











15 luglio, 2020