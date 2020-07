Truffa aggravata e attivà abusiva d’intermediazione finanziaria, sei denunce

Viterbo - Operazione della guardia di finanza - Attività d'indagine portata avanti anche nel periodo di lockdown

Viterbo – Guardia di finanza: “Truffa aggravata, attività abusiva d’intermediazione finanziaria e sostituzione di persona. Denunciati in sei”.

I finanzieri del comando provinciale di Viterbo, in esecuzione di apposita delega emessa dalla procura della repubblica presso il tribunale di Viterbo, hanno denunciato all’autorità giudiziaria 6 persone: “A vario titolo e in concorso tra loro – spiegano dalla finanza – per abusiva attività finanziaria di cui all’art. 132 del Testo Unico Bancario (L. 385/93), truffa aggravata ai danni dello stato o altro ente pubblico (Art. 640, 2 comma, c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.)”.

L’attività ha preso avvio dall’esame di polizze fideiussorie, presentate, come riportano i finanzieri, a garanzia della propria solvibilità per le operazioni da autorizzare: “presso la provincia di Viterbo – specificano dalla finanza – da un’azienda operante nel settore dei rifiuti, insistente nel territorio di Onano”.

“A seguito di apposita delega richiesta all’autorità giudiziaria, sono state effettuate attività di perquisizione nei confronti della ditta presentatrice e della ditta emittente le polizze, oltreché nei confronti dei principali intermediari della vicenda.

L’attività di polizia giudiziaria ha permesso, inoltre, di acclarare un ingegnoso schema di truffa messo in atto dagli amministratori “occulti” della predetta società su tutto il territorio nazionale, attraverso l’illegale ausilio di broker assicurativi compiacenti, incaricati di procacciare i clienti finali.

L’odierna attività di indagine, connotata da elevato tecnicismo ed espletata in parte anche in fase di lockdown, pur con tutte le difficoltà legate alle restrizioni imposte da tale momento storico, conferma l’attenzione sempre alta da parte della guardia di finanza, a fenomeni strutturati che ledono gli interessi economici e finanziari dell’intera comunità, ponendola in prima linea in materia di lotta all’evasione e non solo”.

24 luglio, 2020