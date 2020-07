Isernia - È l'iniziativa promossa dal piccolo paese in Molise con la collaborazione di un hotel

Isernia– Turismo, il Comune di Filignano regala 50 soggiorni gratis.

È l’iniziativa organizzata dall’amministrazione del comune di Filignano, paesino di 614 in provincia di Isernia in Molise insieme ad una struttura alberghiera.

L’obiettivo è rilanciare il turismo.

Per questo il piccolo paese ha dato il via la progetto “Turista…a Filignano” con la collaborazione di un hotel.

Infatti l’albergo ha messo a disposizione cinquanta soggiorni gratuiti di una settimana dal 17 luglio al 25 settembre.

Per poter partecipare basta non essere residenti in Molise e non avere parenti nella Regione.

I posti sono limitati e già sarebbero arrivate le prime adesioni.

9 luglio, 2020