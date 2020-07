Il Tuscania rinforza anche la dirigenza, preso Diego Carloni

Sport - Volley L'ex ds della Scarabeo Civita Castellana passa in biancoazzurro nel ruolo di team manager

Condividi la notizia:











Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Tra un colpo di mercato ed una conferma, l’estate bianco azzura porta in dote un altro nuovo volto in vista della stagione 2020-21. Diego Carloni, ex centrale, romano classe 1983, nelle ultime due stagioni a Civita Castellana, ricoprirà il ruolo di team manager affiancando Massimo Pieri nell’arduo compito di programmare, gestire e risolvere tutte quelle vicissitudini relative alla prima squadra.

“Sono onorato della chiamata di Tuscania – racconta Diego al telefono – una società di riferimento che ho visto crescere e affermarsi negli anni e con una tifoseria calda e affezionata. Cercherò di portare tutto il mio contributo in termini di passione ed esperienza al servizio della causa, per cercare di crescere di più e insieme. La rosa allestita dalla società è importante e ambiziosa e credo regalerà grandi emozioni”.

“Siamo già al lavoro per creare le migliori condizioni possibili per lo sviluppo di una stagione

importante – continua Carloni -. In chiusura vorrei rivolgere un sentito ringraziamento e saluto alla società di Civita Castellana, nelle persone di Paolo Mecucci e Francesco Santini, per gli splendidi due anni passati insieme”.

Tuscania Volley

Condividi la notizia:











14 luglio, 2020