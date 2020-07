Tuscania volley, arriva l’alzatore Mario Catinelli Guglielminetti

Sport - Pallavolo - Il giocatore: "Contentissimo di far parte di una società così ambiziosa"

Tuscania – Reparto alzatori al completo con l'arrivo di Mario Catinelli Guglielminetti.

Dopo Sebastiano Marsili a completare il reparto alzatori della Maury’s Com Cavi Tuscania arriva dalla Fenice Roma il ventenne Mario Catinelli Guglielminetti.

Giovane promessa del volley regionale, già protagonista al Trofeo delle regioni di beach volley 2017, Guglieminetti ha esordito due stagioni fa in serie B nella Fenice disputando la finale play-off, prima di passare la scorsa stagione all’Anguillara sempre nella stessa categoria.

Nato a Roma il 19 aprile 2000, è alto 190 centimetri e frequenta il primo anno di Giurisprudenza.

“Tuscania è una società che conosco abbastanza bene – dice Guglieminetti -, ho anche partecipato insieme alla Winter cup del 2017. Sono contentissimo di far parte del progetto specialmente con una società così ambiziosa”.

Dopo due campionati in B, finalmente il salto di categoria sotto la guida di un certo Paolo Tofoli. “Dopo la finale play-off di due anni fa e la stagione interrotta ad Anguillara – afferma Guglieminetti – salire di categoria, oltre a essere un’occasione fantastica, è principalmente un onore perché sarò allenato dal più forte di tutti i tempi. Credo che sia la cosa migliore per un giovane palleggiatore come me”.

12 luglio, 2020