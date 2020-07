Tuscania Volley, preso il giovane centrale Federico Menichetti

Sport - La Maury's Com Cavi prosegue l'allestimento del roster per la scalata alla A2

Condividi la notizia:











Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – La Maury’s Com Cavi Tuscania prosegue l’allestimento del roster per la scalata alla A2 con un altro giovane rinforzo. A completare il reparto centrali da Macerata arriva il ventiduenne Federico Menichetti. Nato a Firenze, Federico è alto 196 cm e nonostante la giovane età ha già alle spalle esperienze importanti e diversi trofei.

Lunghissimo l’elenco dei titoli regionali conquistati con i Lupi Santa Croce sotto la guida di Marco Bracci, un altro indimenticabile protagonista della “generazione dei fenomeni” di Paolo Tofoli.

Dopo l’esordio giovanissimo in B1 e il quinto posto a livello nazionale in serie C, Menichetti torna in B nella pallavolo Bussetto da dove, lo scorso anno, viene prelevato dalla Menghi Macerata per affiancarlo a

Lorenzo Calonico e Filippo Porcello.

Carriera

2020/2021 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2019/2020 A3 Menghi Macerata

2018/2019 B Pallavolo Busseto (PR)

2017/2018 C Pieve Volley (RE)

2016/2017 Giovanili Lupi S. Croce (PI)

2015/2016 B1 Pall. S. Croce Arno (PI)

2014/2015 Giovanili Pall. S. Croce Arno (PI)

Tuscania Volley

Condividi la notizia:











17 luglio, 2020