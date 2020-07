Musica - Dal 7 all'11 agosto nelle piazza più belle di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Tutto pronto per il debutto di Jazz up festival, l’appuntamento storico nella programmazione culturale della città di Viterbo, quest’anno resiste nonostante l’emergenza Covid.

Dal 7 all’11 agosto la musica tornerà ad animare le piazze più belle del capoluogo: 10 concerti (due al giorno) per 5 giorni consecutivi divisi in due originali sezioni, in grado di offrire un programma valido ed eterogeneo, in grado di accontentare un pubblico vasto e di ogni generazione.

La prima sezione si svolgerà a piazza della Morte (in collaborazione con il locale Magnamagna) a partire dalle 19 e si chiamerà millesuoni (Dj set), ogni sera artisti diversi si esibiranno con la loro musica accompagnando con i loro dischi il calare del sole. Per questi concerti non c’è bisogno di prenotazione.

Mentre la seconda sezione, chiamata atuttojazz, sarà il clou del festival e si svolgerà alle 21.30 a piazza San Lorenzo, una cornice da sogno per godersi cinque grandi concerti Jazz, tre dei quali dedicati all’arte del Piano Solo e due molto frizzanti con un Quartetto con voce ed un Trio: Dado Moroni, Danilo Rea (ore 22.00), Rita Marcotulli, Four Season Band, Bravo Baboon.

Tutti eventi del 15esimo JazzUp Festival sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e in virtù delle misure di sicurezza e prevenzione in vigore per il Covid-19, per i concerti serali della sezione atuttojazz a Piazza San Lorenzo è vivamente consigliata la prenotazione.

Prenotare è semplicissimo, basterà inviare una mail all’indirizzo info@jazzupfestival.it entro e non oltre le 12 del giorno stesso del concerto, indicando il nome, il cognome ed il numero di cellulare di ogni spettatore. Ogni mail è valida come prenotazione per un solo concerto, chi fosse interessato ad assistere a tutti e cinque i concerti serali dovrà inviare dunque cinque mail diverse, ognuna con la richiesta specifica del concerto scelto e delle persone partecipanti, anche se le stesse. La prenotazione sarà effettiva e valida solo dopo che l’organizzazione ne avrà dato conferma via mail entro 24 ore, fornendo i contatti di un referente per la gestione di qualsiasi problema. La conferma della prenotazione non dà diritto alla scelta del posto che sarà assicurato, ma assegnato dall’organizzazione in base alle esigenze di ogni serata. Si raccomanda di arrivare all’accesso almeno 30 minuti prima dell’inizio del concerto per non trovare eccessiva fila e di mantenere le distanze di sicurezza in ogni situazione, in fila come all’interno dell’area concerti.

Sono obbligatori i dispositivi di protezione individuale (mascherine) sia in fila, sia all’interno dell’area concerti tranne quando si è seduti. La prenotazione scade 30 minuti prima dell’inizio del concerto: i posti non occupati in quel momento saranno assegnati agli spettatori in fila. Per chi non avesse prenotato, sarà possibile assistere al concerto mettendosi in fila all’accesso, che sarà consentito fino ad esaurimento posti. Non sarà in alcun modo possibile assistere al concerto in piedi. Nell’ipotesi che un concerto fosse sold-out con le sole prenotazioni, l’organizzazione ne darà tempestiva comunicazione tramite il sito ufficiale ed i canali social (Facebook ed Instagram).

JazzUp Festival 2020

29 luglio, 2020