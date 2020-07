Ubriaco va a sbattere e rimane incastrato sull’orlo di un dirupo

Terni - Interventi della polizia nel fine settimana - Lite in un bar, una persona denunciata

Terni – Attività della polizia di Terni nel fine settimana. Quattro persone denunciate in vari interventi della squadra volante.

Sono quattro le persone denunciate dalla polizia in altrettanti interventi della squadra volante durante l’attività di questo ultimo fine settimana, che ha visto impiegate le pattuglie in servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e alla repressione del crimine diffuso.

L’intervento della polizia è stato richiesto nella notte di venerdì per una lite in un bar, dove tre uomini si stavano picchiando.

“L’arrivo tempestivo degli agenti ha impedito che la cosa degenerasse – fanno sapere dalla questura di Terni – i tre, tutti rumeni, incensurati e sotto l’influenza dell’alcol, sono stati bloccati e dopo la ricostruzione degli eventi, uno di loro è stato denunciato per percosse e lesioni dei confronti degli altri due.

Nella nottata di sabato, la volante è intervenuta per un incidente d’auto provocato da un cittadino marocchino ubriaco, che è andato a sbattere in zona Papigno, rimanendo incastrato fra le abitazioni, sull’orlo di un dirupo, tanto da dover richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare l’auto.

L’uomo, risultato residente in Abbruzzo, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, con il conseguente ritiro della patente.

Un cittadino della Costa d’Avorio, di 28 anni, è stato denunciato perché, al controllo, è risultato inottemperante ad un precedente ordine di espulsione emesso a maggio dal Questore di Terni.

Infine, è scattata la denuncia anche per un ternano di 33 anni, pregiudicato, che, in seguito ad accertamenti, è risultato responsabile del furto di una bicicletta elettrica, rubata a fine giugno davanti ad un ufficio postale del centro. La visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno fatto sì che l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico potesse risalire all’autore che è stato identificato e denunciato per furto aggravato”.

13 luglio, 2020