Uccide la moglie e si suicida, tragedia familiare nella notte

Parma - L'uomo avrebbe usato un fucile da caccia regolarmente registrato

Condividi la notizia:











Parma – La tragedia si è consumata nella notte, in un appartamento a Borgotaro.

Al termine di una lite piuttosto accesa, il marito 40enne ha imbracciato un fucile e ha fatto fuoco contro la moglie 35enne, uccidendola. Poi ha rivolto l’arma contro sé stesso togliendosi la vita.

A trovare i corpi esanimi della coppia è stato il fratello dell’uomo, che dopo numerose chiamate senza risposta si è recato nell’abitazione dei due per vedere se fosse successo qualcosa. I coniugi hanno un figlio di 13 anni che al momento della tragedia non era in casa. Probabilmente si trovava dai nonni.

Secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, il marito, di professione agricoltore, sarebbe un appassionato in caccia e per compiere l’omicidio-suicidio avrebbe usato uno dei fucili che deteneva regolarmente nell’abitazione.

Sul caso stanno indagando i carabinieri. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la coppia si stava separando.

Condividi la notizia:











16 luglio, 2020