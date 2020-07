Uccide l’ex della sua compagna

Venezia - Secondo le indagini il movente è sentimentale

Venezia – Uccide l’ex della compagna.

Lo ha ammazzato a colpi d’arma da fuoco all’alba, nella frazione di Oriago, a Mira, provincia di Venezia. Un cinquantunenne è stato arrestato stamattina per omicidio volontario: avrebbe ucciso lui un suo coetaneo, ex marito della sua attuale compagna.

Il movente è subito sembrato sentimentale ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Mestre e della stazione di Mira, che indagano.

Pare, infatti, che la vittima fosse stata denunciata per atti persecutori della sua ex compagna, ora legata all’uomo ritenuto responsabile del delitto. Nei confronti della vittima, secondo quanto riportano le cronache locali, era stato emesso un divieto di avvicinamento alla donna, proprio per impedirgli di importunarla. Dalle prime indagini risulta che il cinquantunenne ucciso, ieri sera, avesse di nuovo provato ad avere contatti con l’ex moglie, presentandosi a casa sua.

Stamattina i carabinieri sono stati chiamati da alcuni residenti nella frazione che avevano sentito colpi d’arma da fuoco. Ne sarebbero stati esplosi due, che hanno ucciso il cinquantunenne: quando i militari sono arrivati, era a terra senza vita. Il presunto responsabile, ora, si trova in carcere a Venezia.

4 luglio, 2020