Viterbo - Lina Delle Monache (Obiettivo comune) lancia l'allarme per il prossimo pensionamento della dipendente - Scardozzi (FdI): "A Bagnaia è così da 5 anni"

Viterbo – (g.f.) – Ufficio anagrafe a rischio a San Martino al Cimino.

Sorte tristemente nota in altre frazioni di Viterbo e adesso, col prossimo pensionamento dell’addetta, si rischiano disagi ai residenti.

A sollevare il problema è Lina Delle Monache (Obiettivo comune) in consiglio comunale. “La dipendente che lavora nell’ufficio – spiega Delle Monache – andrà in ferie e poi in pensione. Sono preoccupata per la situazione che si verrà a creare a San Martino.

Come a Bagnaia, assistiamo alla chiusura della banca, adesso si prospettano ulteriori disagi. Chiedo al sindaco d’individuare un dipendente che possa garantire la sua presenza a supporto dell’anagrafe, due pomeriggi a settimana. È urgente”.

Ma se San Martino al Cimino piange, Bagnaia non ride. “Adesso – fa notare Antonio Scardozzi (FdI) – tutti si sono accorti che i dipendenti vanno in pensione. A Bagnaia la situazione è questa da cinque anni.

È stato pure rimesso a posto l’ufficio in piazza XX Settembre dalla precedente amministrazione, ma non si è visto nessuno.

Allora, siccome i giorni alla settimana sono 6, propongo che un dipendente possa essere presente due pomeriggi a frazione” Idea che il sindaco Arena intende valutare.

“Con i nuovi ingressi derivanti dai concorsi – osserva Arena – pensiamo di colmare la lacuna. Nel frattempo chiederemo alla dipendente di venirci incontro prima che vada in pensione”.

3 luglio, 2020