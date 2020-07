Ultimo giorno di Daniele Manganaro al commissariato di Tarquinia

Tarquinia - Assumerà l'incarico di dirigente del commissariato di Carrara

Tarquinia – Ultimo giorno di Daniele Manganaro alla direzione del commissariato di Tarquinia. Manganaro è stato promosso per aver sventato un agguato mafioso.

Il primo dirigente, Manganaro, dopo la promozione, infatti, domani assumerà l’incarico di dirigente del commissariato di Carrara.

“In questi anni trascorsi nella nostra provincia – è scritto in un un post del profilo Facebook della questura di Viterbo – abbiamo potuto apprezzare le spiccate doti professionali e umane di Manganaro e con noi la cittadinanza, in particolare del litorale.

A Daniele Manganaro vanno i nostri più affettuosi auguri per il nuovo progetto, dove saprà senz’altro distinguersi ancora una volta. Come potete vedere il suo personale di Tarquinia lo ha salutato con un po’ di commozione e con uno splendido dolce. Ad maiora”.

Daniele Manganaro, nato a Messina 46 anni, ha due lauree e un master universitario di secondo livello. È stato a capo della squadra dei vegetariani, che batte palmo a palmo pascoli e boschi alla ricerca di animali rubati o casolari trasformati in macelli clandestini dove si sezionano pure carni adulterate e potenzialmente rischiose per la salute. Dal 2014 ha diretto il commissariato di Sant’Agata di Militello, nel Messinese. Una strenua lotta alle agromafie, e nel 2016 salva la vita a Giuseppe Antoci. Per l’ex presidente del parco dei Nebrodi, Manganaro ha dato spunti per cambiare la legislazione italiana: il protocollo Antoci per appalti puliti, che ha posto le basi per il nuovo codice antimafia. Dal 2018 è al vertice del commissariato di Tarquinia e ora, dopo essere diventato primo dirigente, la promozione e trasferimento a quello di Carrara.

