Ultras della Lazio manifestano sotto il carcere di Terni senza preavviso

Terni - Digos - Il questore ha disposto il foglio di via - Sequestrati striscioni, fumogeni, aste di bandiere e un megafono

Condividi la notizia:











Terni – Ultras Lazio manifestano sotto il carcere di Terni senza preavviso. Il questore emette foglio di via per tutti.

Nel pomeriggio di ieri, 13 luglio, nelle immediate adiacenze del carcere di Terni, si è svolta, una manifestazione non preavvisata da parte di un gruppo di tifosi ultras laziali, giunti da Roma, per esprimere solidarietà a un detenuto.

Durante l’iniziativa, in cui i manifestanti hanno provato a comunicare con un megafono messaggi al detenuto, è sopraggiunta la Digos che ha interrotto la manifestazione e identificato il gruppo di partecipanti composto da una dozzina di tifosi.

Nel corso del controllo, sono stati sequestrati alcuni striscioni e un paio di fumogeni non ancora utilizzati, oltre a diverse aste di bandiera e un megafono.

Le persone identificate sono state quindi denunciate per manifestazione non preavvisata secondo l’art. 18 del Tulps. Nei confronti di un tifoso è scattata l’ulteriore denuncia per accensione di fumogeno durante un assembramento.

Per tutti i denunciati, il questore di Terni ha disposto la misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Terni, della durata variabile da uno a tre anni.

Condividi la notizia:











14 luglio, 2020