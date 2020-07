Un gruppo d’esperti: “Il Coronavirus si può trasmettere nell’aria”

Salute - Il New York Times anticipa lettera firmata da 239 personalità e indirizzata all'Oms che però ha riserve sul punto

New York – Coronavirus,”Può essere aerotrasportato”. Lo sostengono 239 esperti che hanno firmato una lettera inviata all’Organizzazione mondiale della sanità e pubblicata dal New York Times.

Ritengono che la trasmissione aerea sia possibile e per questo chiedono di rivedere le raccomandazioni sul virus.

Se si considera anche la trasmissione aerea, le mascherine servirebbero pure negli spazi al chiuso e non importa il distanziamento o meno tra una persona e l’altra. Inoltre, tutti i sistemi di ventilazione andrebbero rivisti. Ma per l’agenzia, come spiega il NYT, lo studio appare ancora inconcludente.

Gli esperti provengono da 32 paesi e la lettera sarà pubblicata nei prossimi giorni su un giornale scientifico.

6 luglio, 2020