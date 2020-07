Un guarito a Fiano Romano, aumentano le persone in quarantena nella Tuscia

Coronavirus - I dati nell'Alto Lazio

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, in 24 ore aumentano di nove unità le persone in quarantena nella Tuscia. Stando ai dati della Asl di Viterbo, ieri erano in isolamento domiciliare 71 cittadini. Il giorno precedente ce ne erano 58. Mentre tredici entravano, quattro uscivano (da qui l’incremento di nove unità). Il totale delle persone che finora hanno concluso la quarantena è 3mila 919.

Anche ieri nella Tuscia non è stato registrato nessun nuovo caso né guariti: il totale dei primi è fermo a 465 e quello dei secondi a 439. Resta un solo malato, a Vignanello. Dall’inizio dell’emergenza, sono stati fatti 14mila 635 tamponi.

Nel resto dell’Alto Lazio, si registra una negativizzazione a Fiano Romano. Nel territorio della Asl Roma 4, stando a quanto riporta l’azienda sanitaria, sono guariti 729 pazienti. Ieri non ci sono stati nuovi contagi. Gli attualmente positivi sono quindici: cinque a Civitavecchia, tre a Cerveteri, due a Ladispoli e Santa Marinella e uno a Canale Monterano, Fiano Romano e Tolfa.

Nulla di nuovo invece in Sabina. Gli ancora infetti sono sempre sei, mentre in sorveglianza domiciliare ci sono 24 persone (due delle quali sono sintomatiche). Una è uscita dalla quarantena.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 465 (144 a Viterbo; 321 in provincia)

Attualmente positivi: 1

Guariti: 439

Morti: 25 + 1

In quarantena: 71

Usciti dalla quarantena: 3919

Comuni con ancora positivi

Vignanello: 6 casi (5 guariti)

Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Orte: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











4 luglio, 2020