Un nuovo pap test per diagnosticare precocemente il tumore ovarico, la scoperta dei ricarcatori italiani

Milano - Lo studio condotto dall'istituto Mario Negri è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Jama Network Open

Milano – Un altro grande successo per i ricercatori italiani. Utilizzare il pap test per diagnosticare i tumori dell’ovaio in fase precoce attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie di sequenziamento del Dna è ora possibile.

A scoprirlo sono stati i ricercatori dell’istituto Mario Negri in collaborazione con l’ospedale San Gerardo di Monza e l’università di Milano Bicocca. La ricerca è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Jama Network Open.

Lo studio è stato applicato su pochi casi e i ricercatori invitano alla calma, ma ci sono comunque molti segnali incoraggianti. Se confermata, la scoperta potrebbe dare un apporto fondamentale alla lotta al carcinoma ovarico. Questo tumore è infatti il sesto più diffuso tra le donne e risulta essere la quinta causa di morte per la popolazione femminile tra i 50 e i 69 anni. Se diagnosticato in fase iniziale, la possibilità di sopravvivenza al tumore è tra il 75 e il 95 per cento.

1 luglio, 2020