Proietta un porno sul maxischermo in piazza Maggiore

Bologna - Nei guai un 24enne, beccato dai carabinieri a godersi il film seduto su una sedia

Bologna – Un film porno proiettato sul maxischermo a piazza Maggiore, a Bologna, a pochi metri dalla basilica di san Petronio.

Di certo non una scelta azzardata di Cineteca per l’appuntamento estivo di “Sotto le stelle del cinema”, ma una bravata che ora costerà cara ad un 24enne italiano, beccato a godersi le scene hard seduto in fondo alla fila di sedie insieme ad un gruppo di amici.

A notare le immagini porno proiettate sul maxischermo, in piena notte, giovedì scorso, è stata un’anziana signora che ha avvertito i carabinieri.

La proiezione è stata interrotta dai militari che hanno sorpreso il responsabile, con ancora in mano il pc portatile da cui stava proiettando il film. Denunciato, dovrà rispondere di atti contrari alla pubblica decenza.

24 luglio, 2020