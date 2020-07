Un supermarket della droga in casa, sequestrati 50 chili di hashish e cocaina

Firenze - Rivenduti in dosi, avrebbero fruttato circa 500 mila euro

Firenze – Quando i carabinieri sono arrivati nel suo appartamento hanno ritrovato un vero e proprio supermarket della droga. Circa 50 chili di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina e mille euro in contanti.

A finire in manette, ieri a Firenze, uno studente universitario di 33 anni, originario dell’Albania. In casa i militari hanno rinvenuto 167 panetti di hashish, per un peso complessivo di 47 chili e 4 panetti di cocaina per 1,7 chilogrammi.

Rivenduta al dettaglio, la droga avrebbe fruttato un guadagno illecito di circa 500mila euro.

Lo studente รจ stato arrestato e portato nel carcere di Sollicciano, mentre l’hashish, la cocaina e tutto il materiale per la preparazione delle dosi sono stati posti sotto sequestro.

16 luglio, 2020