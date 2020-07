“Un’amministrazione fallimentare, incapace pure di spendere soldi”

Viterbo - Comune - Alvaro Ricci (Pd) critico sul bilancio consuntivo: "Non sono in grado di progettare per la città e i soldi ci sono"

Viterbo – “Cinque milioni d’avanzo rappresentano il fallimento dell’amministrazione Arena, incapace di spendere risorse che aveva a disposizione”. Arriva il momento d’approvare il bilancio consuntivo e a conti fatti, Alvaro Ricci (Pd) non risparmia critiche al centrodestra. Parlano le cifre.

“Il risultato economico dell’amministrazione comunale – fa notare Ricci – cresce. Nel 2009 era di 73 milioni, nel 2019 arriva a 78. È la certificazione di un fallimento”.

Perché avere più “soldi in cassa” può andare bene nel privato, meno in un ente pubblico.

“Se fosse stata una spa avrebbe distribuito tra i soci i dividenti, ma un forte avanzo di gestione non è il massimo quando si tratta di un comune.

Significa che quei soldi erano a disposizione ma non si è stati capaci a investirli”.

Soprattutto in questa fase di Coronavirus. “Ci sono risorse disponibili per il contrasto alla povertà, poteva essere approvato il consuntivo per tempo o in modo preventivo, così da utilizzare a tempo debito i soldi disponibili.

E non mi si venga più a dire che non ci sono. Forse potrebbero mancare per un’amministrazione efficiente, per questa sono anche troppi, visto che li hanno lasciati lì.

D’avanzo libero ci sono 6 milioni e 700mila euro. Un disastro, plastica certificazione d’inefficienza”.

Giuseppe Ferlicca

24 luglio, 2020