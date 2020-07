Ungheria, licenziato il caporedattore del maggiore giornale indipendente per ragioni politiche

Budapest - The Guardian: “È l’ennesimo colpo contro fonti di notizie che non supportano Orbán”

Budapest – Muore la libertà della stampa indipendente in Ungheria.

Szabolcs Dull, ilcaporedattore di Index.hu, il principale giornale indipendente ungherese, è stato licenziato. Un mese fa aveva reso note pubblicamente le pressioni che il suo giornale aveva denunciato forti interferenze politiche.

Sembrerebbe che la sua politica non filo-governativa non sia stata gradita dal governo di Orban. Già lo scorso mese aveva avvertito che l’indipendenza politica del giornale era in pericolo. Dull, salutanbdo la redazione, ha detto: “Index è una possente fortezza che vogliono far esplodere”.

Lazlo Bodolai, capo della fondazione che detiene Index ha rifiutato di rimettere Dull al proprio posto ed ha escluso che ci sia stato qualche intervento politico che volesse escluderlo, motivando la sua espulsione come dovuta a un calo delle entrate pubblicitarie. “L’indipendenza politica di Index non è a rischio” ha ribadito Bodolai.

“Il licenziamento di Szabolcs Dull – è intervenutoil giornale britannico Guardian– sembra essere l’ennesimo colpo contro fonti di notizie che non supportano la linea politica di estrema destra del primo ministro, Viktor Orbán , che è al potere da un decennio”.

23 luglio, 2020