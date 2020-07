“Unitus, nessuno studente sarà lasciato indietro”

Viterbo - Il rettore Stefano Ubertini ha presentato questa mattina le misure a favore degli studenti per fronteggiare l'emergenza economica Covid

di Daniele Camilli

Viterbo – “Nessuno studente sarà lasciato indietro”.

L’università degli studi della Tuscia al fianco delle famiglie investite dalle conseguenze dell’emergenza Covid. Il rettore dell’Unitus Stefano Ubertini questa mattina ha presentato le misure prese dall’ateneo viterbese per sostenere gli studenti e non perdere iscritti. Con una conferenza stampa nella sala Altiero Spinelli di Santa Maria in Gradi a Viterbo.

Assieme al rettore anche il prorettore Alvaro Marucci e il direttore generale Gianluca Cerracchio.

Diversi i provvedimenti messi in campo.

Il primo. “Nella seduta del 22 luglio – ha detto subito Ubertini – il consiglio di amministrazione dell’università ha deciso di innalzare fino a 22 mila euro la “no tax area’, con ciò garantendo agevolazioni maggiori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale, che ha disposto l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie solo per gli studenti universitari appartenenti a nucleo famigliare il cui indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore a 20 mila euro“. L’anno scorso la no tax area non superava i 13 mila euro.

Il secondo intervento. “Il consiglio di amministrazione – ha aggiunto il rettore – ha anche ampliato l’entità delle detrazioni riconosciute a favore degli studenti con valori Isee ricompresi tra 22 mila euro e 30 mila euro, nonché ha anche introdotto nuove misure destinate ad incidere in modo ancor più favorevole per le famiglie”.

Tra queste due tipologie di esonero. “L’esonero fedeltà – ha spiegato Stefano Ubertini – a beneficio degli studenti che, dopo aver conseguito una laurea di primo livello, decidano di proseguire gli studi nell’ateneo viterbese anche per la laurea magistrale. Sulla stessa linea l’esonero famiglia, che consiste in uno sconto nel pagamento delle tasse di cui possono beneficiare i fratelli e le sorelle degli studenti già iscritti all’università della Tuscia“.

Infine, altro provvedimento importante, quest’anno le risorse ottenute grazie alla sottoscrizione dei contribuenti del 5×1000 a favore dell’Unitus sono tutte destinate a finanziare borse di studio a favore degli studenti.

“In particolare – ha sottolineato il rettore – tali risorse consentiranno di finanziare in parte le borse di studio ‘raddoppio del bonus cultura’. Si tratta di elargizioni dell’importo di 500 euro ciascuna a favore degli studenti particolarmente meritevoli o in situazioni di disagio. In particolare tutti i diplomati con 100 e lode che si immatricoleranno all’università della Tuscia avranno la borsa di studio di 500 euro”.

Altre 26 borse di studio da 500 euro saranno destinate a laureati triennali con 110 e lode che decideranno di iscriversi ad un corso di laurea magistrale dell’università della Tuscia.

Una particolare attenzione è infine riservata, mediante altre borse di 500 euro, a favore degli studenti che abbiano vissuto gravi circostanze.

Tutte le misure adottate sono consultabili sul sito internet dell’ateneo.

“Tutto ciò – ha concluso il rettore – per fronteggiare il delicato momento che sta vivendo il paese in conseguenza delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza del virus Covid, che hanno indotto l’università della Tuscia a varare imponenti misure di sostegno per il diritto allo studio e i servizi agli studenti.

24 luglio, 2020