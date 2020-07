“Useremo i cani dell’esercito per trovare i positivi al Coronavirus”

Vienna - L'annuncio della ministra della Difesa austriaca Klaudia Tanner - Il progetto potrebbe partire entro fine luglio

Vienna – Cani dell’esercito addestrati per individuare le persone positive al Coronavirus

L’Austria vorrebbe addestrare i cani dell’esercito per fiutare e quindi individuare le persone positive al Covid-19, anche se asintomatiche. L’annuncio è stato dato dalla ministra della Difesa austriaca Klaudia Tanner.

La notizia è stata ufficializzata anche con un Tweet di Michael Bauer, portavoce del ministero della Difesa di Vienna. Accanto al Tweet la foto del primo pastore belga che verrà addestrato al centro militare per cani di Kaisersteinbruch nel Burgenland per fiutare il Covid-19. Fantasy è il suo nome e ha 5 anni.

L’addestramento consiste nel far odorare all’animale in un tubo profumato le molecole olfattive del Coronavirus che condizionano gli atteggiamenti del cane.

Attualmente il progetto è in fase di test, ma entro fine luglio il pastore belga Fantasy potrebbe essere a tutti gli effetti un tracker di Covid-19.

Finora la percentuale di riuscita dell’addestramento è dell’80%.

“Il fatto che i nostri cani siano in grado di rilevare sostanze diverse – ha detto il ministro Tanner – non è una novità. Abbiamo cani che possono anche rilevare esplosivi o narcotici in base al loro odore e il Coronavirus non si è fermato nemmeno in Austria”.

Das ist “Fantasy Forever vom Seetalblick”; der 5-jährige Malinois, der vom #Bundesheer in Kaisersteinbruch zum #COVID19-Spürhund ausgebildet wird. pic.twitter.com/hMieOeCJkT — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) July 19, 2020

19 luglio, 2020