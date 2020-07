Va in commissariato per denunciare lo smarrimento del passaporto, ma viene arrestata per un furto di cinque anni fa

Ostia - La donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Palermo

Ostia – Non è stata sicuramente una mossa intelligente. Ieri una signora croata di 48 anni si è presentata negli uffici del commissariato Lido di Roma per presentare la denuncia di smarrimento del passaporto, ma è stata arrestata perché destinataria di un ordine di carcerazione.

La signora non aveva documenti al seguito e al momento di fornire le proprie generalità si è più volte contraddetta. L’agente responsabile dell’ufficio denunce, insospettito, ha quindi deciso di sottoporre la donna al foto segnalamento. Oltre ai precedenti penali, è risultato che la donna fosse destinataria di un ordine di carcerazione emesso nel 2015 dalla procura di Palermo per un furto commesso in un appartamento della città siciliana.

La donna è stata quindi arrestata dagli agenti del commissariato e trasportata a Rebibbia, dove sconterà una pena di tre anni e sei mesi.

1 luglio, 2020