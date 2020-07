Va a una festa ma è contagiato, 70 persone in isolamento e cinque positivi

Coronavirus - Pesaro Urbino - Un altro con i sintomi Covid partecipa a una cena: in 30 tutti a casa

Pesaro Urbino – Va a una festa ma è contagiato, 70 persone finiscono in isolamento e cinque sono i positivi. È successo in provincia di Pesaro Urbino.

Un positivo ha partecipato alla festa con una settantina di presenti. In cinque sono positivi, mentre altri tre hanno sintomi riconducibili al Coronavirus.

Adesso, come riporta il Resto del Carlino, tutti gli invitati sono in isolamento, diversi dei quali in attesa di tampone.

Sempre nella provincia di Pesaro Urbino, una persona con i sintomi del Covid è andato a una cena con una trentina di persone e adesso sono tutte in isolamento domiciliare.

26 luglio, 2020