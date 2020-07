Va a fuoco boutique, paura in centro

Avellino - Fumo e alte temperature, i vigili del fuoco hanno impiegato due ore per spegnere l'incendio

Avellino – Va a fuoco boutique in centro. Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 14, in un negozio d’abbigliamento vicino alla chiesa del Santo Rosario. ad Avellino.

Due le squadre di vigili del fuoco che hanno operato sul posto, non senza difficoltà viste le notevoli quantità di fumi provocate dalla combustione e le alte temperature registrate all’interno dei locali.

Sono state necessarie più di due ore di intenso lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Al momento dei fatti il locale era chiuso era chiuso e non si registrano feriti

17 luglio, 2020