Va in shock anafilattico ma non ci sono ambulanze per intervenire, medici trasportati dalla polizia locale

Vercelli - Con sirene spiegate e a tutta velocità, il personale del 118 è riuscito ad arrivare in tempo per salvare la donna

Vercelli – Un calabrone la punge e lei va in shock anafilattico, ma nessuna ambulanza è disponibile per intervenire.

È quanto successo oggi a Borgosesia, in provincia di Vercelli. L’ospedale santi Pietro e Paolo si sarebbe così dovuto rivolgere alla polizia locale per far arrivare i medici sul posto e salvare la donna.

A sirene spiegate e a tutta velocità, la polizia locale è riuscita a trasportare il personale del 118 fino all’abitazione della signora in tempo per salvarla. Al loro arrivo la donna era priva di sensi. I medici l’hanno stabilizzata poi, arrivata sul posto un’ambulanza dei volontari di Grugnisco, la donna è stata trasportata in ospedale per le cure.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che dopo aver individuato un nido di calabroni nel cassettone della tapparella hanno bonificato l’area.

22 luglio, 2020