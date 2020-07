I Vaccapì alla finale di Sanremo rock

Il giornale di mezzanotte - Musica - La band di Orte si è classificata seconda alle selettive regionali di Fiumicino - Il frontman Saleppichi: "Incredibile, pensavamo di arrivare ultimi..."

di Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











Orte – Ci sarà anche una band di Orte alle finali di Sanremo rock. Grazie al secondo posto conquistato nella selettiva regionale Lazio di Fiumicino di mercoledì scorso, i Vaccapì si sono guadagnati il pass per esibirsi al mitico teatro Ariston dal 7 al 12 settembre.

La band ha ottenuto la qualificazione a Sanremo rock proprio nel giorno del quinto anniversario della sua fondazione, datata 15 luglio 2015. Da cinque anni i Vaccapì suonano un genere che gli stessi componenti del gruppo definiscono “amateurial rock”, con esibizioni piene di teatralità che accompagnano la musica.

Sul palco di Fiumicino c’erano il frontman Giovanni Saleppichi, i chitarristi Niccolò Mei e Andrea Primieri, il batterista Filippo Casagrande e il bassista Marco Crocoli (in sostituzione di Marco Paris).

I Vaccapì hanno suonato “Gino il tonico”, una canzone dal tono scherzoso che immagina il gin tonic come un amico a cui rivolgersi dopo una serata poco fortunata con una donna, e “Consapevole”, il brano che è valso alla band la chiamata dallo staff di Sanremo rock.

“Noi avevamo sempre suonato solo nel circondario e, con le nostre esibizioni un po’ teatrali, avevamo il timore di risultare ridicoli agli occhi di chi non ci conosceva – racconta Saleppichi -. Ma poi ci siamo buttati e durante ‘Gino il tonico’ abbiamo visto che la gente si divertiva di gusto. Poi con ‘Consapevole’ abbiamo dimostrato che possiamo anche raccontare cose più serie. E durante la serata una giurata ha preso la parola per farci i complimenti pubblicamente: quello ci ha fatto capire che eravamo andati davvero bene”.

“Rispetto agli altri gruppi, che erano molto impostati, noi abbiamo affrontato tutto dall’inizio come un grande gioco – continua il frontman -. Eravamo veramente convinti di arrivare ultimi e per noi andava bene anche così: non siamo più ragazzini, facciamo altri lavori e la musica è solo un divertimento. E poi mi era già capitato con altre band di fare contest ed ero sempre arrivato ultimo, quindi ci ero abituato…”.

Con queste premesse, scoprire di essere scelti per le finali di Sanremo rock per Saleppichi e il resto della band è stato “un delirio. I miei genitori sognavano da una vita di andare a Sanremo, e adesso ci andranno per vedere loro figlio sul palco. Quando gliel’ho raccontato non ci credevano”.

Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











18 luglio, 2020