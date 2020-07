“Il vaccino anti-Covid è all’ultimo stadio della sperimentazione”

Coronavirus - L'annuncio del presidente americano Donald Trump: "La cura arriverà in tempi record"

Washington – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla Moderna è “entrato nella fase tre della sperimentazione clinica, il passaggio finale prima dell’approvazione”.

Trump, parlando in un centro biotech del Nord Carolina, ha promesso che “l’America svilupperà un vaccino molto presto, arriverà in tempi record”.

Oltre alla Moderna, anche un’altra casa farmaceutica americana, la Pfizer, ha fatto sapere di essere arrivata alla terza e ultima fase della sperimentazione. Il progetto è sviluppato in collaborazione con la tedesca Biontech e in questo momento sta iniziando lo stadio dei test clinici su circa 30mila pazienti in 39 Stati americani e in altre parti del mondo.

28 luglio, 2020