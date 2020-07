Vandalizzata la statua della Sirenetta, sull’opera la scritta “pesce razzista”

Copenaghen - L'azione non è ancora stata rivendicata

Copenhagen – La statua della Sirenetta è stata vandalizzata. Sulla base di pietra che la sorregge qualcuno ha scritto in inglese “racist fish”, ovvero pesce razzista. Nessuno avrebbe ancora rivendicato l’azione.

La statua della Sirenetta è collocata nel porto della città ed è diventata il simbolo di Copenaghen. Il suo personaggio proviene da una favola dello scrittore danese Hans Christian Andersen.

Sull’accaduto è intervenuta Ane Grum-Schwensen, esperta letteraria delle opere di Andersen, che ha mostrato come nella tradizionale fiaba non ci sia alcun elemento razzista.

Secondo alcuni, invece, sarebbe il cartone della Disney a contenere scene potenzialmente razziste. Nel film infatti è presente un pesce di colore nero che, come qualcuno ha notato, ha labbra carnose e tratti fisici stereotipati che emulerebbero la fisicità stereotipata degli afroamericani.

Non è la prima volta che la statua della Sirenetta viene vandalizzata. A gennaio era apparsa la scritta “Free Hong Kong”, in riferimento alle proteste nell’isola in funzione anti-cinese.

3 luglio, 2020