Vasto incendio di sterpaglie a Castel di Guido, disagi alla circolazione

Roma – Un vasto incendio di sterpaglie ha interessato questo pomeriggio Castel di Guido.

A riferirlo è il profilo Twitter dei vigili del fuoco. Alimentate dal vento, le fiamme si sono propagate in fretta e sono arrivate a ridosso di alcune case. Diverse macchine hanno preso fuoco. Secondo il sito Repubblica, il rogo avrebbe coinvolto complessivamente 150 ettari di verde.

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lottato per alcune ore contro le fiamme. Si è reso necessario anche l’intervento di un elicottero.

L’odore di sterpaglie bruciate si è avvertito in diverse zone di Roma e il fumo ha causato non pochi disagi alla viabilità. Difficoltà di circolazione a causa del fumo sono state registrate in via Tiburtina, via Aurelia e Ponte Mammolo. Via Castel di Guido è stata chiuse per alcune ore. La polizia di Roma Capitale riferisce che il rogo è stato domato. Via Castel di Guido è stata riaperta in entrambe le direzioni e il traffico è in via di normalizzazione.

22 luglio, 2020