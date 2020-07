Sutri - Polizia locale - Maximulta da 5164 euro nei confronti di un uomo di origini straniere

Condividi la notizia:











Sutri – Vende indumenti e accendini su una panchina senza autorizzazione, multato con un verbale di oltre 5mila euro.

In attività di controllo del territorio la polizia locale di Sutri coordinata dal comandante Alessandro Buttarelli ha provveduto ad accertare una serie di illeciti in materia di commercio su area pubblica in violazione delle norme nazionali e regionali in vigore.

Sono stati elevati verbali amministrativi per un importo di 5164 euro a carico di un cittadino di origine straniera che vendeva la merce su una panchina del centro storico senza la prescritta licenza.

La merce, di ingente quantità, è stata sequestrata. Sono in corso accertamenti per la verifica della provenienza dei prodotti rispetto ad eventuali reati di ricettazione.

Condividi la notizia:











24 luglio, 2020