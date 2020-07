Istanbul - Le icone e i mosaici cristiani saranno coperti durante le celebrazioni

Istanbul – Venerdì Santa Sofia riaprirà al culto islamico. Prevista per la celebrazione di inaugurazione anche la presenza del presidente turco Erdogan.

Era stato annunciato qualche giorno fa che lo storico monumento, dopo essere stato una basilica cristiana, poi trasformato in moschea e infine in museo, tornerà nuovamente ad essere un luogo di culto per le celebrazioni islamiche.

Ibrahim Kalin, portavoce del presidente, ha annunciato che “non ci saranno danni ai mosaici, alle icone, al patrimonio storico e all’architettura dell’edificio” e che non si utilizzeranno laser oscuranti.

Kalin ha chiarito che l’ingresso sarà limitato per garantire la distanza interpersonale nelrispetto delle misure anti-contagio.

20 luglio, 2020