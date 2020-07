“Verde infestante sulle strade, servono azioni di adeguamento”

Carbognano - L'appello del consigliere Rossano Baldinelli al sindaco

Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – Mentre attendiamo il ritorno della ditta che aveva iniziato i lavori di bonifica della Via Falisca e su cui avevamo presentato un esposto al prefetto ed in Procura per le gravissime lacune di sicurezza stradale, dopo aver incontrato alcuni cittadini abbiamo ritenuto di dover denunciare le medesime condizioni di precarietà nelle due strade che da Carbognano portano a Vallerano, in direzione Caprarola e Capannelle.

Tre situazioni che hanno lo stesso problema del verde infestante sulla carreggiata che ne riduce gli spazi già esigui e che in alcuni tratti meriterebbero azioni di adeguamento, anche perché sono rimasti più o meno gli stessi di 60-70 anni fa.

In direzione Caprarola ad elevata criticità la situazione a ridosso del ponte, dove anche il manto stradale alimenta qualche problema. Per la strada in direzione Vallerano c’è, ad un certo punto, la curva degli specchietti e dei fari (lasciati in deposito tra l’erba) dove auto da anni si urtano e su cui ci vorrebbe, statistiche alla mano, un intervento ad hoc.

Discorso a parte per la strada delle Capannelle che porta a Carbognano da Roma dove sia il manto stradale che l’esiguità della carreggiata meriterebbero interventi urgenti e mirati.

Presenteremo una serie di interrogazioni urgenti al sindaco ed invieremo note in provincia per chiedere interventi risolutori a situazioni che coinvolgono la sicurezza della cittadinanza.

Rossano Baldinelli

Consigliere lista civica “Impegno comune per Carbognano”

18 luglio, 2020