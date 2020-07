Bruxelles - La discussione è incentrata sul taglio del Recovery fund nella parte sussidi

Bruxelles – Vertice Ue, incontro tra i paesi del Sud e i quattro “frugali”.

Trattative in corso a Bruxelles. Sono ore decisive per il possibile accordo sul Recovery fund e il bilancio Ue per il 2021-2027.

In questo momento si starebbe tenendo un vertice ristretto tra i paesi “frugali”, (Austria, Danimarca, Olanda, Svezia) e quelli dell’asse del mediterraneo (Italia, Spagna e Portogallo, Grecia). Alla riunione starebbe partecipando anche la premier finlandese Sanna Marin.

La conferma è data da fonti diplomatiche europee all’Ansa.

La discussione è incentrata in particolar modo sul taglio del Recovery fund nella parte sussidi. Non più 450 ma 400 miliardi. Una delle ultime ipotesi circolate sarebbe anche di 375 miliardi.

Ma comunque per i paesi frugali la cifra sarebbe ancora troppo alta.

19 luglio, 2020