Bruxelles - Il presidente del consiglio Giuseppe Conte sulla trattativa in corso per il Recovery fund - Il premier Rutte chiede il diritto di veto sui piani di riforme degli altri paesi

Bruxelles – “Vertice Ue, la proposta olandese è impraticabile”.

Si sta per concludere la prima giornata di riunione del consiglio europeo a Bruxelles. I 27 capi di stato e di governo si sono incontrati per discutere del Recovery fund e di come affrontare la crisi generata dal Covid-19.

Un vertice che però sembra essere tutto in salita con una chiusura di giornata piena di malumori.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte avrebbe infatti precisato, secondo fonti di Repubblica, che “la proposta di Mark Rutte sul Recovery fund è incompatibile con i trattati e impraticabile sul piano politico”.

Conte, secondo le fonti, ha fatto un intervento “molto forte e articolato sul piano giuridico”.

Lo scontro in particolare con il primo ministro olandese Mark Rutte che insiste per avere il diritto di veto e poter così bloccare i futuri piani nazionali di riforme, condizione per accedere ai fondi dell’Unione.

Dall’altra parte della barricata Conte e il presidente spagnolo Sanchez che invece vogliono che sia la commissione, e non i governi, a giudicare i programmi nazionali.

Pressioni anche per tagliare l’ammontare complessivo del Recovery fund. Anche questo un argomento che poco convince il governo italiano.

17 luglio, 2020