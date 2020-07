Vetralla, nuovi cartelli per i percorsi escursionistici e la viabilità minore

Cronaca - L'installazione a seguito della convenzione del comune con il Cai (sezione di Viterbo) e l'Asd Vittorio bike Montefogliano

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Grazie alla convenzione con il Cai (sezione di Viterbo) e l’Asd Vittorio bike Montefogliano, è partita la tabellazione dei percorsi escursionistici e della viabilità minore del comune di Vetralla.

Ricordiamo che il progetto prevede lo studio delle aree e l’analisi delle risorse in tema di sentieristica e viabilità minore di interesse escursionistico, turistico, scientifico, storico-culturale.

Verrà elaborato uno specifico “Piano regolatore della sentieristica e della viabilità minore”, con indicazione dei percorsi meritevoli di segnatura, che tenga conto delle valutazioni ambientali per la posa in opera di segnavia.

Le parti collaboreranno per la manutenzione, l’aggiornamento attraverso specifiche “schede” del catasto dei percorsi escursionistici con relativa difficoltà, i tempi di percorrenza e relativa numerazione, la realizzazione di una cartografia delle zone interessate e posa in opera di pali in castagno o in ferro per la segnaletica.

La prossima settimana è previsto il sopralluogo per la tabellazione di ulteriori percorsi.

Comune di Vetralla

23 luglio, 2020