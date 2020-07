il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Mario Quintarelli (Viterbo dei cittadini) torna a pressare il sindaco Arena: "Una signora è stata aggredita"

Viterbo – (g.f.) – “Via Belluno è diventata il Bronx dei cinghiali”. La situazione in zona è diventata insostenibile e Mario Quintarelli (Viterbo dei cittadini) torna a pressare il sindaco Giovanni Arena.

“Via Belluno – fa notare Quintarelli – è diventata il Bronx dei cinghiali, una situazione assurda. La gente chiama la polizia per scacciarli. Gli agenti arrivano ma spesso sono impotenti. C’è anche stata l’aggressione a una signora”.

La misura è colma. Già da un po’. “A questo punto, la soluzione è coinvolgere prefetto, provincia e regione, per intervenire in particolare al parco dell’Arcionello. Altrimenti non si risolve nulla”.

Chiamarlo parco è un bel complimento. “Versa in uno stato pietoso, lungo il costone è diventato pure una discarica”.

Problema si somma a problema. “All’Arcionello – ricorda Arena – non è mai stata effettuata manutenzione o realizzati percorsi, è una selva fitta. L’habitat perfetto per i cinghiali. Sta diventando un problema di salute pubblica, bisogna risolvere, prima che non accada un incidente serio”.

Anche se le ricette sono diverse. Troppe. “Le gabbie possono andare bene solo per tamponare, ma le posizioni dei vari enti coinvolti diverge”.

17 luglio, 2020