Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - È la situazione della strada che da via Bandita conduce a via della Rocca sotto la Rocca dei Papi nel pieno centro storico - FOTO

Montefiascone – Via Piave, decine i sampietrini saltati o allentati. È questa la situazione della strada panoramica che da via Bandita conduce a via della Rocca sotto la Rocca dei Papi a Montefiascone.

Nei centocinquanta metri di via sono decine i sampietrini che compogono la pavimentazione divelti o allentati.

Senza più cemento tra una bloccetto di pietra e l’altro, la pavimentazione si sta letteralmente allentando al passaggio delle auto.

I punti più critici sono vicino all’incrocio con via della Rocca dove la strada è maggiormente rovinata.

Molti dei sampietrini divelti si trovano ai lati della strada o ammassati vicino all’inizio del muraglione di via della Rocca, accatastati lì da passanti o residenti.

Inoltre alcuni dei precedenti allentamenti dei sampietrini sono stati riparati con del bitume.

Bitume che con il tempo si sta sfaldando facendo riafforare le buche.

La situazione di via Piave è purtroppo simile a quella di corso Cavour.

Infatti anche nella via più commerciale di Montefiascone le basole di pietra ormai da mesi si stanno allentando e rompendo creando buche e avvallamenti con conseguenti fastidiosissimi rumori al passaggio delle auto.

Non un bello spettacolo per turisti e passanti che transitano a corso Cavour o in via Piave per avviare poi, tramite quest’ultima strada, sotto la Rocca dei Papi.

20 luglio, 2020