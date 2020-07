Viaggia sicuro con Camperteam!

Viterbo - Dopo mesi passati chiusi in casa a sognare di scoprire posti sconosciuti è arrivata l'ora di ripartire

Viterbo – sponsorizzato – Dopo mesi passati chiusi in casa a sognare di scoprire posti sconosciuti è arrivata l’ora di ripartire. La sicurezza è la nostra casa su quattro ruote, facile da igienizzare, ti permette di essere indipendente evitando le vacanze in luoghi affollati. Per chi ama la libertà e l’avventura senza rinunciare alla sicurezza. Con il camper puoi!

Camperteam nasce dalla passione per i viaggi in camper, dopo numerose esperienze di organizzazione e guida di viaggi internazionali in particolar modo verso i paesi del Nord-Africa come Libia, Tunisia, Marocco, Algeria e Senegal , ma anche in gran parte dell’Europa e in America.

Camperteam ha come obiettivo quello di creare un punto di riferimento per esperti e per coloro che intendono avvicinarsi al mondo del plein-air.

Per condividere insieme questa fantastica filosofia del viaggio, Camperteam offre la vendita di autocaravan e caravan nuovi e usati e noleggio camper. Un market fornitissimo con articoli in promozione a prezzi imbattibili con vendita anche online.

La nostra officina altamente specializzata con operatori esperti nel settore e costantemente aggiornati esegue il montaggio di ogni tipo di accessorio e effettua interventi sui camper danneggiati da urti e infiltrazioni, si occupa inoltre di soddisfare ogni tuo desiderio personalizzando il tuo camper rendendolo unico.

Camperteam Viterbo s.s.cassia nord 23/B

telefono 0761252800-353963

www.camperteam.it

seguici su Facebook-Instagram #camperteamweb

Informazione pubblicitaria

21 luglio, 2020